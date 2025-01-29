"Нафтогаз України" відповів на попередження про нестачу газу до кінця зими

https://racurs.ua/ua/n203594-naftogaz-ukrayiny-vidpoviv-na-poperedjennya-pro-nestachu-gazu-do-kincya-zymy.html

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«Нафтогаз України» запевняє, що країні вистачить газу на зиму. Екс-керівник газотранспортної системи України Сергій Макогон попереджав про небезпечно низькі запаси.

Ми контролюємо ситуацію із запасами газу, — сказано у заяві голови «Нафтогазу України» Романа Чумака. — Їх вистачить для стабільного проходження опалювального сезону. Комфорт та тепло у будинках українців — головний пріоритет нашої роботи.

Чумак додав, що компанія також імпортує паливо і вона «має бути готовою до всіх викликів в умовах війни».

У вівторок Макогон написав, що запаси у сховищах поступово падають до рівня заповнення 10%.

Це означає, що ми не зможемо задовольнити попит на газ за рахунок видобутку та підземних газосховищ й потрібно буде екстрено імпортувати газ, — написав Макогон.

Reuters зазначає, що Україна перестала надавати дані про обсяг газу в сховищах, які постійно зазнають ударів росії з початку повномасштабного вторгнення.

За даними Макогона, рівно рік тому сховища були заповнені на 20%, а в той же період 2023 року — на 22−23%.

Згідно з даними, на які посилається Reuters, зараз Україна імпортує невеликі обсяги газу з Угорщини. На початку цього року Україна припинила транзит російського газу до Європи.