Економіка зростатиме завдяки інвестиціям у відбудову - що прогнозує НБУ на 2025 рік

https://racurs.ua/ua/n203663-ekonomika-zrostatyme-zavdyaky-investyciyam-u-vidbudovu-scho-prognozuie-nbu-na-2025-rik.html

Ракурс

Нацбанк 31 січня випустив щоквартальний інфляційний звіт, де переглянув свої прогнози.

Інфляція досягне піку у II кварталі цього року і далі почне знижуватися. Наприкінці 2025 року вона становитиме 8,4%, а за підсумками 2026 року — повернеться до цілі НБУ 5%.

НБУ передбачає підвищення процентної політики у першій половині 2025 року, щоб стримати ціновий тиск. Так, у 2025 році прогнозують облікову ставку на рівні 14,4%, а у 2026 — 11,8%.

Реальний ВВП цього року збільшиться на 3,6%, а в наступні два роки зростання економіки прискориться до близько 4% на рік.

Економіка зростатиме завдяки інвестиціям у відбудову енергетичних та виробничих потужностей, м’якій фіскальній політиці, пожвавленню внутрішнього попиту, а також нарощуванню виробництва через збільшення врожаїв. З поверненням економіки до нормальних умов функціонування розпочнеться й поступове повернення мігрантів, що теж підтримає зростання ВВП.

Зайнятість та заробітні плати поступово зростатимуть на тлі дефіциту робітників та пожвавлення економіки.

Безробіття за рахунок попиту на робочу силу зменшиться, втім буде все ще вище довоєнного рівня.

Зберігатимуться суттєві розбіжності між потребами роботодавців і знаннями та можливостями потенційних робітників.

Водночас з огляду на високу конкуренцію бізнесу за кваліфікованих працівників заробітні плати і надалі зростатимуть.

Допомога міжнародних партнерів та залучення коштів на внутрішньому ринку дозволять покрити дефіцит бюджету без друку грошей.

Серед головне ризиків, які матимуть сильний вплив на базовий сценарій є ескалація бойових дій, більший дефіцит енерргоресурсів через подальше пошкодження енергетичної інфраструктури та виникнення додаткових бюджетних потреб.