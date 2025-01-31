У Міноборони пояснили, чому звільняють главу Агенції оборонних закупівель

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У Міноборони пояснили рішення звільнити директорку Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Марину Безрукову.

У пресслужбі відомства заявили, що звільнення зумовлене «необхідністю гарантування стійкого та безперервного забезпечення фронту озброєнням та боєприпасами». Також неприпустимими були витоки закритої інформації, які розглядатимуть правоохоронці, повідомила пресслужба.

Міноборони пояснює юридичні аспекти зміни керівництва: після створення Наглядової ради восени 2024 року Агенція не забезпечила належне оформлення правовідносин з її членами, що затримало роботу ради.

31 січня завершується контракт Безрукової з Агенцією оборонних закупівель, його продовжувати не будуть, повідомили раніше в Міноборони

З 1 лютого тимчасово виконувати обов’язки керівника буде Арсен Жумаділов. Він робитиме це до моменту затвердження нового директора.

Раніше Безрукова закликала президента України Володимира Зеленського втрутитися у ситуацію, яка виникла навколо АОЗ і Міноборони, і сприяти її врегулюванню в правовий спосіб.