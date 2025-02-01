Ракурсhttps://racurs.ua/
Влучання у будинок в Полтаві. Фото: ОВА
Російська ракета влучила у житловий будинок у Полтаві (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203674-rosiyska-raketa-vluchyla-u-jytlovyy-budynok-u-poltavi-foto.htmlРакурс
Армія російської федерації завдала ракетного удару по Полтаві.
У суботу, 1 лютого, ворог атакував місто. Зафіксоване влучання у житловий будинок. На місці прильоту працюють рятувальники й екстрені служби. Інформація уточнюється. Про це Полтавська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.
Наразі невідомо, чим достеменно бив ворог по місту. Повітряні сили інформували про швидкісні цілі на Полтавщину та Полтаву. Моніторингові пабліки повідомляли про обстріл області двома балістичними та трьома крилатими ракетами. А вже вранці вдарили трьома КАР та однією надзвуковою крилатою ракетою Х-22.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру в Миргородському районі Порлтавщини, що призвело до знеструмлення 164 побутових та одного юридичного споживача. Фахівці вже працюють, щоб відновити електропостачання.