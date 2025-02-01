Влучання у будинок в Полтаві. Фото: ОВА

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Армія російської федерації завдала ракетного удару по Полтаві.

У суботу, 1 лютого, ворог атакував місто. Зафіксоване влучання у житловий будинок. На місці прильоту працюють рятувальники й екстрені служби. Інформація уточнюється. Про це Полтавська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Наразі невідомо, чим достеменно бив ворог по місту. Повітряні сили інформували про швидкісні цілі на Полтавщину та Полтаву. Моніторингові пабліки повідомляли про обстріл області двома балістичними та трьома крилатими ракетами. А вже вранці вдарили трьома КАР та однією надзвуковою крилатою ракетою Х-22.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру в Миргородському районі Порлтавщини, що призвело до знеструмлення 164 побутових та одного юридичного споживача. Фахівці вже працюють, щоб відновити електропостачання.