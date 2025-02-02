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Удар по будинку в Полтаві - кількість загиблих зросла
Удар по будинку в Полтаві — кількість загиблих зросла (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203706-udar-po-budynku-v-poltavi-kilkist-zagyblyh-zrosla-video.htmlРакурс
Ракетний удар по Полтаві забрав життя у 12-ти українців.
Зараз відомо про 17 постраждалих, серед яких — чотири дитини. У ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи тривають.
Росіяни вдарили по Полтаві 1 лютого. Ворожа ракета зруйнувала цілий підʼїзд і пошкодила навколишні будинки.