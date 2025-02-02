Удар по будинку в Полтаві - кількість загиблих зросла

https://racurs.ua/ua/n203706-udar-po-budynku-v-poltavi-kilkist-zagyblyh-zrosla-video.html

Ракурс

Ракетний удар по Полтаві забрав життя у 12-ти українців.

Зараз відомо про 17 постраждалих, серед яких — чотири дитини. У ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Росіяни вдарили по Полтаві 1 лютого. Ворожа ракета зруйнувала цілий підʼїзд і пошкодила навколишні будинки.