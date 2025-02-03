Окупанти можуть керувати «роєм» дронів за допомогою одного пульта. Фото:

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Ракурс

Система керування «роєм» безпілотників за допомогою одного пульта з’явилася в росії.

Окупаційна армія рф у війні проти України систему управління GCS, яка може керувати одночасно необмеженою кількістю БпЛА за допомогою лише одного пульта. Таку систему розробило конструкторське бюро Hermes. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

Конструкторське бюро Hermes, дочірня компанія виробника систем боротьби з дронами Kaisant, заявило 31 січня, що воно розробило GCS, яка може керувати «роєм» необмеженої кількості дронів за допомогою одного пульта дистанційного керування, — зазначили в ISW.

Фахівці поінформували, що росіяни вже використовують цю систему у війні проти України. GCS допомагає загарбникам керувати безпілотниками дистанційно на різних частотах, щоб обходити українські засоби РЕБ.

Нагадаємо, глава Мінцифри Михайло Федоров наприкінці минулого року Україна вже застосовує десятки вітчизняних систем із доповненим штучним інтелектом для своїх безпілотників, щоб досягати цілей на полі бою без пілотування. Це дає їм змогу залишатися ефективними в зонах з інтенсивними перешкодами.