Головний офіс USAID закрили, його персонал попросили залишитися вдома

Головний офіс USAID у Вашингтоні закрили: співробітників попросили залишитися вдома

https://racurs.ua/ua/n203756-golovnyy-ofis-usaid-zakryly-yogo-personal-poprosyly-zalyshytysya-vdoma.html

Ракурс

Центральний офіс Агентства США з міжнародного розвитку не відкрився 3 лютого, його працівники отримали сповіщення не виходити на роботу.

Як пише AP, що цієї ночі більше 600 співробітників заблокували в комп’ютерних системах USAID. А ті, хто ще мав доступ, отримали електронні листи про те, що «за вказівкою керівництва Агентства будівля штаб-квартири буде закрита для персоналу в понеділок, 3 лютого».

CNN пише, що логотипи, а також фотографії USAID вже зняли зі стін будівлі. А основний сайт агентства та його сторінки у соцмережах припинили роботу.

Маск заявив, що USAID потрібно закрити, адже «це не яблуко з хробаком, а миска з черв’яками без яблука. Й треба позбутися всього цього, бо це не підлягає відновленню». Припускають, що Трамп може ліквідувати агентство та передати його функції Державному департаменту США.

У Вашингтоні штаб-квартира USAID була закрита сьогодні, а співробітникам було наказано в електронному листі залишатися вдома. Логотипи, а також фотографії, як надається допомога, були зняті зі стін будівлі, — йдеться в публікації.

Раніше Маск назвав USAID організацією, яка нібито фінансувала дослідження «біологічної зброї». Акаунт USAID видалили на платформі Х.

«Ракурс» писав, що сайт Агентства США з міжнародного розвитку виявився недоступним у суботу, що, ймовірно, пов’язано з планами адміністрації президента Трампа передати контроль над USAID Державному департаменту.

Цей крок є частиною ширшої ініціативи щодо перегляду розподілу іноземної допомоги, щоб вона відповідала політиці «Америка передусім». Чинні та колишні посадовці USAID вважають, що це може зменшити гуманітарний вплив агентства на високому рівні політики.

Президент Трамп планує інтегрувати USAID у структуру Державного департаменту, що може відбутися вже наступного тижня, зменшуючи розмір та автономію агентства. Це дозволить держсекретарю Марко Рубіо та його команді отримати більший контроль над розподілом іноземної допомоги.

USAID — це найбільший у світі донор. Агентство надало 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році. Програми USAID діють і в Україні.