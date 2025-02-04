На Буковині хотіли підірвати наряд поліції на замовлення росіян, але підозрюваних затримали

https://racurs.ua/ua/n203779-na-bukovyni-hotily-pidirvaty-naryad-policiyi-na-zamovlennya-rosiyan.html

Ракурс

На Буковині хотіли підірвати наряд поліції на замовлення росіян, але підозрюваних затримали.

За даними слідства, фігурантами справи виявилися двоє місцевих наркодилерів віком 17 та 18 років — їх завербували російські спецслужби через телеграм-канали.

Для теракту вони заклали у покинутій будівлі вибухівку, яку також оснастили саморізами, щоб завдати максимальної шкоди. Також встановили мобільний телефон, який знімав вхід до будівлі, куди вони мали викликати поліцейських.

Підозрювані завчасно покинули локацію та планували дистанційно активізувати вибухівку після того, як у приміщення мали зайти поліцейські. Правоохоронці запобігли теракту. Зловмисникам загрожує 12 років увʼязнення.

«Ракурс» повідомляв, що Служба безпеки викрила двох агентів російської спецслужби, які планували підірвати вибуховий пристрій біля райуправління поліції в Рівному.