США не обговорювали з українською стороною необхідність проведення виборів в Україні до кінця цього року

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Сполучені Штати поки не обговорювали з Україною проведення виборів до кінця 2025 року, Україна готова до розмови.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова.

Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023−24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії, — розповіла Маркарова «Суспільному».

Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування, додала дипломатка.

Нагадаємо, 1 лютого спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлог заявив, що за умови досягнення угоди про припинення вогню з Московією найближчими місяцями, США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори до кінця року.

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