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США не обговорювали з українською стороною необхідність проведення виборів в Україні до кінця цього року

Вибори у 2025 році: посол у США Маркарова зробила важливу заяву (ОНОВЛЕНО)

4 лют 2025, 17:45
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Сполучені Штати поки не обговорювали з Україною проведення виборів до кінця 2025 року, Україна готова до розмови.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова.

Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023−24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії, — розповіла Маркарова «Суспільному».

Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування, додала дипломатка.

Нагадаємо, 1 лютого спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлог заявив, що за умови досягнення угоди про припинення вогню з Московією найближчими місяцями, США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори до кінця року.

Згодом «Суспільне» уточнило новину:

UPD. Ми змінили зміст новини, прибравши частину про готовність обговорювати вибори у разі порушення цього питання з боку команди Трампа. Посольство уточнило, що пані посол мала на увазі, що Україна готова і надалі пояснювати, чому проведення виборів під час війни неможливо реалізувати.

Джерело: Ракурс


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