ВЛК для обмежено придатних: за порушення дедлайну не каратимуть

https://racurs.ua/ua/n203784-vlk-dlya-obmejeno-prydatnyh-za-porushennya-dedlaynu-ne-karatymut.html

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На засіданні Верховної Ради 4 лютого не було питання щодо продовження терміну обов’язкового ВЛК для людей, які раніше мали статус обмежено придатних.

У середу 5 лютого спливає останній день проходження для цієї групи військовозобов’язаних.

Під час спільної наради у Комітеті з правоохоронної діяльності та в Комітеті нацбезпеки та оборони домовились, що ті військовозобов’язані, які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого, не будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.

Їм не нараховуватимуть штрафи та не подаватимуть у розшук. Про це «Суспільному» повідомив нардеп Олександр Федієнко, член комітету.

Хочу заспокоїти громадян, що на спільній нараді за участі ОП, Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил домовились, що буде надіслано відповідну директиву до ТЦК, щоб не штрафувати тих осіб, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошувати їх у розшук, — додав Федієнко.

Напередодні речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив в етері телемарафону, що законопроєкт, який продовжує терміни ВЛК до 5 червня, перебуває на фінальній стадії розгляду у парламенті.