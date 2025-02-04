Єврокомісія профінансує російські та білоруські медіа в еміграції на 3 млн євро

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Єврокомісія оголосила про виділення трьох мільйонів євро на підтримку російських і білоруських незалежних ЗМІ, які працюють в еміграції в країнах Євросоюзу.

Про це 4 лютого повідомила пресслужба відомства.

Єврокомісія закликає подавати заявки на фінансування до 14 березня.

Гроші спрямують на створення загальноєвропейської платформи або мережі медіацентрів для просування незалежної журналістики.

Завдяки цій новій підтримці комісія продовжує зусилля по перетворенню ЄС на великий центр для тих, хто прагне до свободи вираження поглядів і демократії, — ідеться в прес-релізі.

За оцінкою Брюсселя, за один 2024 рік до країн ЄС переїхали близько 1,5 тис. незалежних журналістів і новинних редакцій із росії та білорусі.

Як розповіли в ЄК, це другий випадок виділення європейських коштів на допомогу російським і білоруським ЗМІ за кордоном. Уперше подібне сталося в липні 2023 року: тоді 2,2 млн євро у вигляді грантів їм виділив Празький центр громадянського суспільства. Його фінансує ЄК, уряди Швеції, Чехії, Великої Британії, США та Фінляндії, а також фонди з Бельгії та Швейцарії.

ЄК раніше оголосила конкурс пропозицій на підтримку незалежних ЗМІ з рф та білорусі, які працюють в ЄС, аби ті «могли продовжувати виробляти контент і поширювати його серед своєї аудиторії без редакційного втручання».