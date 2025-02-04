САП просить конфіскувати автівки, якими користується екскерівник ТЦК у Харкові

https://racurs.ua/ua/n203788-sap-prosyt-konfiskuvaty-avtivky-yakymy-korystuietsya-ekskerivnyk-tck-u-harkovi.html

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Прокурор Антикорупційної прокуратури (САП) просить визнати необґрунтованими активи на суму 3,4 млн грн, якими користується родина колишнього керівника районного ТЦК міста Харкова.

За інформацією «Слово і діло», йдеться про ексначальника Шевченківського ТЦК міста Харкова Артура Воронцова.

САП та ДБР встановили, що у власності тещі Воронцова перебуває два нових люксових авто загальною вартістю 3,4 млн грн, які були придбані у 2022−2023 роках.

За даними журналістів, йдеться про Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та Lexus NX200 2023 року випуску. Фактично автівками користувався сам посадовець та його близькі особи.

Проаналізувавши офіційні доходи та видатки Воронцова і його рідних, стало зрозуміло, що він не міг законно набути ці активи. Тому САП звернувся до ВАКС з позовом про конфіскацію авто.

Перед звільненням з ТЦК у квітні 2024 року Воронцов подав декларацію і вказав, що за перший квартал минулого року заробив 283 тисячі грн.

За 2023 рік він заробив майже 600 тисяч грн. Він також задекларував квартиру в Харкові, яку придбав у 2023 році за 2,5 млн грн.

Центр протидії корупції нагадуємо, що цивільна конфіскація полягає у полегшеній процедурі стягнення необґрунтованих активів чиновників порівняно з кримінальним процесом.