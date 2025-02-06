Трампу повернуть секретні документи, вилучені під час обшуку у 2022 році

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Президенту США Донльду Трампу повернуть секретні документи, вилучені під час обшуку у 2022 році.

Окрім цього, Трамп отримає назад і особисті речі — одяг, подарунки, вирізки з преси та фотографії Селін Діон. Оскільки він знову став президентом США, він може контролювати секретні матеріали американського уряду, пише CNN.

У 2022 році в резиденції Трампа у Флориді провели обшук через секретні документи, які він забрав з Білого дому, коли залишав посаду. Документи містили інформацію про оборонний потенціал США та інших країн, а також про ядерну програму США.

Згідно з протоколами суду, приблизно 100 знайдених секретних документів були змішані з іншими вилученими предметами, такими як одяг, подарунки, несекретні документи та вирізки з преси.

Хоча Трампа раніше звинувачували в незаконному зберіганні конфіденційних матеріалів після відходу з посади, його повернення в Білий дім означає, що тепер він знову має широкі повноваження щодо контролю над секретними матеріалами уряду США.

Оскільки кримінальну справу Трампа закрито, Міністерство юстиції працює над поверненням матеріалів, зібраних у ході розслідування. Прокурори та агенти ФБР, які проводили розслідування, отримали вказівки від Міністерства юстиції, що вилучені речі будуть повернуті.

У 2024 році справу закрили — незадовго до офіційного висування Трампа кандидатом у президенти. У липні окружний суддя США Ейлін Кеннон відхилила справу щодо секретних документів проти Трампа, заявивши, що призначення спеціального прокурора Джека Сміта є неконституційним.