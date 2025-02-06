Наступний "Рамштайн" замість США скликає Велика Британія

https://racurs.ua/ua/n203830-nastupnyy-ramshtayn-zamist-ssha-sklykaie-velyka-brytaniya.html

Ракурс

Британія офіційно підтвердила, що 12 лютого скликає «Рамштайн» замість США.

Про це 6 лютого повідомив міністр оборони країни Джон Гілі. Зустріч відбудеться у Брюсселі.

Контактна група збереться перед засіданням міністрів оборони НАТО (14−16 лютого), щоб обговорити пріоритети для України у війні з рф.

Defence Secretary @JohnHealey_MP will convene the Ukraine Defence Contact Group #UDCG at #NATO HQ in Brussels on 12 February



Media should accredit via NATO by 23:59 CET 6 February



Full details below ⬇️ — UK Joint Delegation to NATO (@UKNATO) February 6, 2025 Контактна група збереться напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для України, позаяк міжнародна спільнота продовжує працювати разом, щоб підтримати Україну в її боротьбі з незаконним вторгненням путіна, — йдеться в повідомленні.

Формат «Рамштайн» на чолі зі США був заснований навесні 2022 року для координації військової допомоги Києву.