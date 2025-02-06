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Ракурс
Наступний "Рамштайн" замість США скликає Велика Британія

Наступний «Рамштайн» замість США скликає Велика Британія

6 лют 2025, 14:04
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Британія офіційно підтвердила, що 12 лютого скликає «Рамштайн» замість США.

Про це 6 лютого повідомив міністр оборони країни Джон Гілі. Зустріч відбудеться у Брюсселі.

Контактна група збереться перед засіданням міністрів оборони НАТО (14−16 лютого), щоб обговорити пріоритети для України у війні з рф.

Контактна група збереться напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для України, позаяк міжнародна спільнота продовжує працювати разом, щоб підтримати Україну в її боротьбі з незаконним вторгненням путіна, — йдеться в повідомленні.

Формат «Рамштайн» на чолі зі США був заснований навесні 2022 року для координації військової допомоги Києву.

Джерело: Ракурс


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