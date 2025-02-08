Російський дрон знищив житловий будинок у Сумах. Фото: ДСНС

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Ракурс

Російські безпілотники атакували місто Суми.

Минулої ночі, 8 січня, в обласному центрі ворожий БпЛА влучив у приватний житловий будинок. Внаслідок вибуху виникла пожежа на великій площі. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідоми ла у Telegram.

Зазначається, що рятувальники локалізували пожежу, частково провели розбір завалів та ліквідували всі приховані осередки горіння. Інформація про постраждалих не надходила.

Сумська обласна військова адміністрація поінформувала, що вночі та зранку росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Ворог бив по Сумськй, Хотінській, Юнаківській та Краснопільській громадах.

Минулої ночі у небі над Сумщиною підрозділи протиповітряної оборони збило вісім ворожих БпЛА типу «Шахед».

Нагадаємо, 6 лютого російська армія влучила КАБами в багатоповерхівку у селі Миропілля на Сумщині. Внаслідок атаки загинули троє людей.