На експрезидента Франції Ніколя Саркозі наділи електронний браслет

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Ракурс

На експрезидента Франції Ніколя Саркозі наділи електронний браслет.

Таке покарання йому призначив суд у справі про корупцію та зловживання впливом. Колишній глава держави зазначив, що подав апеляцію до Європейського суду з прав людини, щоб там встановили, чи став він «жертвою несправедливості».

Колишній президент Франції зможе залишати свій будинок з 8 ранку до 8 вечора, з дозволу суду — до 21.30 у дні судових засідань.

За версією слідства, лівійський диктатор Муаммар Каддафі передав близько 50 млн євро на підтримку виборчої кампанії Саркозі. В обмін на це Саркозі нібито мав реабілітувати Каддафі на міжнародній арені та скасувати ухвалений у Франції вирок щодо глави лівійської розвідки Абдалли Сенуссі.

Зараз Саркозі загрожує до 10 років ув’язнення за звинуваченням у корупції та розкраданні державних коштів. Разом із ним судитимуть ще 12 підозрюваних, зокрема колишніх міністрів Клода Геана, Бріса Ортфе та Еріка Верта.

Справу вважають однією з найбільш значущих у сучасній історії Франції. Суд триватиме до квітня.

Історія питання

У лютому 2024 року Апеляційний суд Парижа визнав Саркозі винним у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії в 2012 році. Суд підтвердив рішення першої інстанції, проте замінив рік ув’язнення на шість місяців. Екс-президент відбув його вдома.

У вересні 2021 року виправний суд Парижа визнав Саркозі винним у незаконному фінансуванні виборчої кампанії у 2012 році та засудив його до одного року позбавлення волі.

За версією звинувачення, Саркозі у 2012 році витратив на виборчу кампанію більше, ніж становить ліміт видатків, встановлений законом. Згідно із заявою суду, Саркозі продовжував проводити мітинги, коли витратив 42,8 мільйона євро замість допустимих 22 мільйонів євро.

За версією слідства, PR-агентство Bygmalion виділило партії Саркозі понад 20 мільйонів євро, які потім приховали і не врахували як витрати на його президентську кампанію.

На початку 2025 року суд у Парижі почав розглядати нову справу проти колишнього президента Франції

Колишнього главу держави звинувачують у незаконному фінансуванні своєї президентської кампанії 2007 року. Як вважає слідство, у 2005 році між Саркозі та Муаммаром Каддафі було укладено «корупційну угоду». В результаті цієї угоди виборчий штаб колишнього президента отримав 50 млн. євро.