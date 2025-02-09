Відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2025

Відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2025https://racurs.ua/ua/n203903-vidbuvsya-final-nacvidboru-na-ievrobachennya-2025.htmlРакурс
В Україні вчора, 8 грудня, ввечері завершився національний відбір на Євробачення-2025. Переможцем став гурт Ziferblat, який представлятиме Україну на музичному конкурсі із піснею Bird of Pray.
Через додаток «Дія» свої голоси за учасників Нацвідбору віддали 362,4 тис. українців. Про це повідомляється у Telegram-каналі «Дії».
На Євробаченні-2025 у Швейцарії Україну представить Ziferblat з піснею Bird of Pray. Ви обрали Ziferblat, але рішення було із журі 50 на 50. І журі віддали найвищий бал KHAYAT, — вказано в повідомленні. — Цього року ви віддали за своїх фаворитів 362388 голосів у Дії.
Зазначається, що на піку опитування в «Дії» було 18 тис. запитів за секунду, в той час як зазвичай їх — 800−900.
Загалом у фіналі брали участь 10 учасників:
- Влад Шериф — Wind of change;
- Абіє - «Дім»;
- MOLODI — my sea;
- Future Culture — Waste My Time;
- Маша Кондратенко — No Time to Cry;
- KHAYAT — HONOR;
- FIЇNKA — «Культура»;
- KRYLATA — STAY TRUE;
- Ziferblat — Bird of Pray;
- «ДК Енергетик» — «Сіль».
Переможця визначили за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).
69-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у швейцарському Базелі з 13 до 17 травня 2025 року.