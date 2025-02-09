Відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2025

Гурт Ziferblat став переможцем нацвідбору, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n203903-vidbuvsya-final-nacvidboru-na-ievrobachennya-2025.html

Ракурс

В Україні вчора, 8 грудня, ввечері завершився національний відбір на Євробачення-2025. Переможцем став гурт Ziferblat, який представлятиме Україну на музичному конкурсі із піснею Bird of Pray.

Через додаток «Дія» свої голоси за учасників Нацвідбору віддали 362,4 тис. українців. Про це повідомляється у Telegram-каналі «Дії».

На Євробаченні-2025 у Швейцарії Україну представить Ziferblat з піснею Bird of Pray. Ви обрали Ziferblat, але рішення було із журі 50 на 50. І журі віддали найвищий бал KHAYAT, — вказано в повідомленні. — Цього року ви віддали за своїх фаворитів 362388 голосів у Дії.

Зазначається, що на піку опитування в «Дії» було 18 тис. запитів за секунду, в той час як зазвичай їх — 800−900.

Загалом у фіналі брали участь 10 учасників:

Влад Шериф — Wind of change;

Абіє - «Дім»;

MOLODI — my sea;

Future Culture — Waste My Time;

Маша Кондратенко — No Time to Cry;

KHAYAT — HONOR;

FIЇNKA — «Культура»;

KRYLATA — STAY TRUE;

Ziferblat — Bird of Pray;

«ДК Енергетик» — «Сіль».

Переможця визначили за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

69-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у швейцарському Базелі з 13 до 17 травня 2025 року.