На Євробаченні перемогли Nemo зі Швейцарії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195236-peremojcem-ievrobachennya-2024-stala-shveycariya.html

Ракурс

Фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024 11 травня відбувся у шведському місті Мальме.

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Переможцем став представник Швейцарії співак Nemo з піснею The Code. Артист отримав 591 бал від глядачів та журі. Друге місце у представника Хорватії Baby Lasagna, який взяв 547 бал. Про це повідомлялося у ході трансляції.

А представники України Alyona Alyona і Jerry Heil, які виконували пісню Teresa & Maria й виступали у фіналі під другим номером, посіли третє місце. В сумі конкурсний номер наших артисток отримав 453 бали.

Представники України на «Євробаченні» були у футболках Free Azovstal Defenders. Так вони нагадали про військовополонених захисників Маріуполя.

Така футболка, що ви бачите на відео, була представлена майже на всіх інтерв’ю, які ми давали. Ми символічно нагадуємо про дуже важливі речі кожного разу, коли маємо можливість сказати про них на весь світ! Ми хочемо закликати всю світову спільноту зараз, коли максимально велика кількість уваги прикута до нас, зробити так, щоб військовополонених обміняли всіх на всіх. Щоб наші хлопці, дівчата, діти повернулися додому, отримали гідне лікування і гідний рівень життя. А найголовніше — вдячність від нас за все те, що вони пережили, — написали вони в Instagram.

Нагадаємо, перед фіналом «Євробачення» букмекери вважали фаворитом виконавеця із Хорватії Baby Lasagna, на другій позиції перебувала представниця Ізраїлю Еден Ґолан, а швейцарські виконавці Nemo з піснею The Code перебували на третій сходинці.