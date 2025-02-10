Ракурсhttps://racurs.ua/
Замороження адміністрацією президента Трампа іноземного фінансування вплинуло на розслідування російських воєнних злочинів в Україні
Замороження іноземного фінансування у США вплинуло на розслідування російських воєнних злочинів в Україніhttps://racurs.ua/ua/n203946-zamorojennya-inozemnogo-finansuvannya-u-ssha-vplynulo-na-rozsliduvannya-rosiyskyh-voiennyh.htmlРакурс
Замороження адміністрацією президента Трампа іноземного фінансування вплинуло на розслідування російських воєнних злочинів в Україні.
Reuters пише, що йдеться про шість проєктів Генпрокуратури, що фінансуються США, на загальну суму 89 млн дол.
Слідчі на цих проєктах працювали над різними питаннями — від збереження доказів з поля бою до антикорупційних ініціатив і реформи прокуратури.
Фінансування щонайменше п’яти з цих проєктів вже заморожено, розповіли журналістам поінформовані джерела.
Два проєкти фінансувалися Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), три — Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності і один — Держдепартаментом США.