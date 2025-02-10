У Німеччині довічне отримало подружжя убивць двох українок, у яких викрали немовля

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Німецьке подружжя, яке зізналося у вбивстві української біженки та її матері минулого року з метою викрадення новонародженої дитини, в понеділок було засуджено до довічного ув’язнення судом Мангайма, що на півдні Німеччини.

Ідеться про 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка, які в березні 2024 року вбили українку та її маму, а також викрали дитину.

Подружжя вбило 51-річну українську біженку Марину Стеценко та її 27-річну доньку Маргариту, щоб забрати дитину останньої.

Зловмисники познайомилися з українками у соцмережі, потайки підклали жертвам у їжу психотропні речовини. Імовірно, це сталося під час вечері у китайському ресторані, куди подружжя зловмисників запросило жертв під приводом святкування дня народження.

Підсудні зізналися у скоєнні злочинів та висловили каяття. Чоловік заявив, що забив двох жінок до смерті гумовим молотком.

Цей процес стартував у січні. німецьке подружжя планувало видати дитину молодшої жінки за свою власну.

Дружина спеціально шукала контакту з українськими біженцями і приєдналася до групи в Telegram, щоб підтримати їх. Так вона познайомилася з 27-річною дівчиною, яка шукала допомоги з перекладом у зв’язку з майбутнім народженням доньки.

Немовля, якому близько одинадцяти місяців, зараз живе зі своєю тіткою в Україні.