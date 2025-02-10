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У Німеччині довічне отримало подружжя убивць двох українок, у яких викрали немовля
У Німеччині довічне отримало подружжя убивць двох українок, у яких викрали немовляhttps://racurs.ua/ua/n203947-u-nimechchyni-dovichne-otrymalo-podrujjya-ubyvc-dvoh-ukrayinok-u-yakyh-vykraly-nemovlya.htmlРакурс
Німецьке подружжя, яке зізналося у вбивстві української біженки та її матері минулого року з метою викрадення новонародженої дитини, в понеділок було засуджено до довічного ув’язнення судом Мангайма, що на півдні Німеччини.
Ідеться про 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка, які в березні 2024 року вбили українку та її маму, а також викрали дитину.
Подружжя вбило 51-річну українську біженку Марину Стеценко та її 27-річну доньку Маргариту, щоб забрати дитину останньої.
Зловмисники познайомилися з українками у соцмережі, потайки підклали жертвам у їжу психотропні речовини. Імовірно, це сталося під час вечері у китайському ресторані, куди подружжя зловмисників запросило жертв під приводом святкування дня народження.
Підсудні зізналися у скоєнні злочинів та висловили каяття. Чоловік заявив, що забив двох жінок до смерті гумовим молотком.
Цей процес стартував у січні. німецьке подружжя планувало видати дитину молодшої жінки за свою власну.
Дружина спеціально шукала контакту з українськими біженцями і приєдналася до групи в Telegram, щоб підтримати їх. Так вона познайомилася з 27-річною дівчиною, яка шукала допомоги з перекладом у зв’язку з майбутнім народженням доньки.
Немовля, якому близько одинадцяти місяців, зараз живе зі своєю тіткою в Україні.