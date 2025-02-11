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Наслідки російського обстрілу Золочева, фото: ДСНС
Рашисти обстріляли селище на Харківщині — з-під завалів врятували трьох людей (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203964-rashysty-obstrilyaly-selysche-na-harkivschyni-z-pid-zavaliv-vryatuvaly-troh-ludey-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 лютого, близько 11.27 обстріляли селище Золочів на Харківщині.
Боєприпас влучив в приватний житловий будинок. Про це повідомила прес-служба Харківської ОВА.
У ДСНС згодом повідомили, що з-під завалів зруйнованого будинку врятували двох жінок та чоловіка. Розбираючи завали, надзвичайники також натрапили на домашнього котика, якого теж врятували.
Попередньо, внаслідок терористичної атаки постраждали 7 мирних людей, зокрема 12-річний хлопець, — розповіли у відомстві. — Пошкоджені 13 приватних будинків.
Постраждалих передали медикам «швидкої».
Зазначається, що удар по селищу було завдано керованими авіабомбами.