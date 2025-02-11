Наслідки російського обстрілу Золочева, фото: ДСНС

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Російські загарбники сьогодні, 11 лютого, близько 11.27 обстріляли селище Золочів на Харківщині.

Боєприпас влучив в приватний житловий будинок. Про це повідомила прес-служба Харківської ОВА.

У ДСНС згодом повідомили, що з-під завалів зруйнованого будинку врятували двох жінок та чоловіка. Розбираючи завали, надзвичайники також натрапили на домашнього котика, якого теж врятували.

Попередньо, внаслідок терористичної атаки постраждали 7 мирних людей, зокрема 12-річний хлопець, — розповіли у відомстві. — Пошкоджені 13 приватних будинків.

Постраждалих передали медикам «швидкої».

Зазначається, що удар по селищу було завдано керованими авіабомбами.