Вірус грипу змінює форму, щоб ефективніше інфікувати клітини, фото:

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Частинки вірусу грипу, А стратегічно пристосовують свою форму — стають або сферами, або більшими нитками — для підвищення здатності інфікувати клітини в залежності від умов навколишнього середовища.

Це показало нове дослідження учених із американського Національного інституту алергії та інфекційних хвороб (NIAID), повідомляє прес-служба вишу.

Ця раніше невизнана реакція може допомогти пояснити, як грип, А та інші віруси зберігаються в популяціях, уникають імунної відповіді і набувають адаптивних мутацій, — наголошують дослідники.

Зазначається, що в ході дослідження учені намагалися з’ясувати, чому багато частинок вірусу грипу, А існують у формі ниток, оскільки для формування ниткоподібної форми потрібно більше енергії, ніж для формування сфери, і її поширеність раніше не була пояснена.

Щоб знайти відповідь, дослідники розробили спосіб спостереження та вимірювання структури вірусу грипу, А в режимі реального часу під час його формування. В результаті було встановлено, що:

віруси грипу, А швидко змінюють свою форму, коли потрапляють в умови, що знижують ефективність інфекції, такі як наявність противірусних антитіл або несумісність з організмом хазяїна;

форма вірусу є динамічною і залежить від навколишнього середовища, а не фіксованою штамом, як прийнято вважати.

У дослідженні було оцінено 16 різних комбінацій вірусу та клітини, які призвели до передбачуваних тенденцій зміни форми.

Зазначається, що попередні експерименти дослідницької групи показали, що нитки вірусу грипу, А можуть протистояти інактивації антитілами.

Тож тепер учені працюють над тим, щоб зрозуміти, як саме антитіла впливають на форму та ефективність інфекції. Вони також розраховують дізнатися, як вірусні мутації впливають на форму вірусу.