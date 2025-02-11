Під мита Трампа з березня потрапить українська сталь

https://racurs.ua/ua/n203970-ukrayinska-stal-z-bereznya-potrapyt-pid-myta-trampa.html

Ракурс

Під нові мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом, з березня потрапить українська сталь.

Напередодні президент США підписав указ, яким скасував тимчасове звільнення України від мит на імпорт сталі та виробів з неї.

Тож починаючи з 12 березня, до України, як і до всіх інших країн, буде застосовуватися мито в розмірі 25%.

Трамп стверджує, що від скасування мит на українську сталь виграли не українські, а європейські виробники. В указі йдеться про те, що імпорт з України залишився на рівні 0,5% від загального імпорту США, тоді як імпорт з ЄС зріс з 11,2% до 14,8%.

Перша віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко заявила на своїй сторінці у Фейсбук, що Україна продовжить активну роботу з партнерами для того, щоб знайти оптимальне для металургійної галузі рішення до початку дії запроваджених США тарифів.

Найбільшими експортерами цієї продукції є АрселорМіттал Кривий Ріг та Інтерпайп. Ці компанії важко постраждали від війни, як і вся металургії галузь.