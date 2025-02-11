Міноборони розкрило деталі щодо умов служби для добровольців віком 18-24 роки

https://racurs.ua/ua/n203980-minoborony-rozkrylo-detali-schodo-umov-slujby-dlya-dobrovolciv-vikom-18-24-roky.html

Ракурс

Міністерство оборони України розкрило деталі щодо умов служби для добровольців віком 18−24 роки.

Ідеться про річний контракт на 1 000 000 гривень — грошову винагороду за підписання та заробітну платню.

Крім того, добровольцям гарантують безкоштовний проїзд, комунальні пільги, навчання у закладах освіти за кошт держави та право виїжджати за кордон.

Іпотеку 0.0% річних, компенсацію оренди житла та медичне забезпечення.

Подати заявку можна на сайті 18−24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням.