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Міноборони розкрило деталі щодо умов служби для добровольців віком 18-24 роки

Міноборони розкрило деталі щодо умов служби для добровольців віком 18−24 роки

11 лют 2025, 21:00
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Міністерство оборони України розкрило деталі щодо умов служби для добровольців віком 18−24 роки.

Ідеться про річний контракт на 1 000 000 гривень — грошову винагороду за підписання та заробітну платню.

Крім того, добровольцям гарантують безкоштовний проїзд, комунальні пільги, навчання у закладах освіти за кошт держави та право виїжджати за кордон.

Іпотеку 0.0% річних, компенсацію оренди житла та медичне забезпечення.

Подати заявку можна на сайті 18−24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням.

Проєкт відкриває нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО, соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, а також звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту, — написали на сайті Міноборони.

Джерело: Ракурс


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