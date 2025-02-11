Ракурсhttps://racurs.ua/
Минобороны раскрыло детали об условиях службы для добровольцев в возрасте 18-24 лет
Минобороны раскрыло детали об условиях службы для добровольцев в возрасте 18−24 летhttps://racurs.ua/n203980-minoborony-raskrylo-detali-ob-usloviyah-slujby-dlya-dobrovolcev-v-vozraste-18-24-let.htmlРакурс
Міністерство оборони України розкрило деталі щодо умов служби для добровольців віком 18−24 роки.
Ідеться про річний контракт на 1 000 000 гривень — грошову винагороду за підписання та заробітну платню.
Крім того, добровольцям гарантують безкоштовний проїзд, комунальні пільги, навчання у закладах освіти за кошт держави та право виїжджати за кордон.
Іпотеку 0.0% річних, компенсацію оренди житла та медичне забезпечення.
Подати заявку можна на сайті 18−24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням.
Проєкт відкриває нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО, соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, а також звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту, — написали на сайті Міноборони.