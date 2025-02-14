Загальнонаціональна хвилина мовчання. Фото:

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Зупинка транспорту під час хвилини мовчання відбуватиметься у Львівській області.

Щоранку о 9:00 поліцейські нагадуватимуть водіям про необхідність зупинки. Усі транспортні засоби в населених пунктах призупинятимуть рух на хвилину, за винятком автомобілів екстрених служб. Відповідне рішення 14 лютого ухвалила Рада оборони Львівщини. Про це голова обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив у Telegram.

Нехай хвилина мовчання о 9:00 стане щоденною традицією нашої вдячності й пам’яті перед загиблими, — наголосив посадовець.

За його словами, у регіоні зупинку транспорту під час хвилини мовчання популяризувала громадська ініціатива «Вшануй», а ідейною натхненницею якої була полегла госпітальєрка і журналістка Ірина Цибух.

Також Козицький закликав 20 та 24 лютого о 9:00 згадати жертв повномасштабної війни. Й нагадав, що 20 лютого вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні, а 24 лютого буде вже третя річниця повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Київська міська рада ухвалила рішення щодня о 9.00 оголошувати хвилину мовчання у громадському транспорті, на Хрещатику та Майдані Незалежності. Також хвилину мовчання вже оголошують на рекламних носіях і через мобільний застосунок «Київ Цифровий».