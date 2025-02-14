Армія рф просунулася на правому березі річки Оскіл. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n204060-okupanty-prosunulysya-na-pravomu-berezi-richky-oskil-deepstate.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують просуватися у Харківській області.

Зокрема, зафіксоване просування ворожих підрозділів у районі Дворічної та Новомлинська на правому березі річки Оскіл. Тут противник продовжує закріплюватися на місцевості. Також росіяни збільшили контроль в напрямку Фиголівки, підійшовши на південні околиці села. Про це проект DeepState 14 лютого повідомив у Telegram.

За інформацією аналітиків, росіяни продовжують насичувати місцевість своєю піхотою, але штурмують. Зазвичай, ворожа група складається з декількох солдатів, які ховаються в посадках, будинках чи руїнах. Також противник має значну перевагу у FPV-дронах, які просто розбирають позиції.

У DeepState пишуть, що українські підрозділи сил Територіальної оборони в цьому районі не можуть справитися з утриманням оборони.

Окрему увагу бійці звертають на місцеве командування, зокрема ТГр, яке не справляється, на їх думку, зі своїми задачами, — йдеться в дописі.

Нагадаємо, 5 лютого в DeepState інформували, що російська армія просунулася в районі населеного пункту Тополі Харківської області. Також тоді стало відомо, що окупанти змогли утворити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл.