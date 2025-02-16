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Генштаб ЗСУ повідомив 16 лютого, що минулої доби на фронті було 261 боєзіткнення

На фронті різко збільшилася кількість боєзіткнень (КАРТА)

16 лют 2025, 11:51
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Генштаб ЗСУ повідомив 16 лютого, що минулої доби на фронті було 261 боєзіткнення.

15 лютого Генштаб повідомив про 112 зіткнень.

46 бригада у своєму Телеграмі написала про «дуже важкий день», який, за словами пабліка, був найскладнішим з моменту виходу ЗСУ з Курахового.

Противник зробив штурм на широкому фронті від Великої Новосілки до Зеленівки з великою кількістю техніки. Домігся успіху тільки біля Зеленівки, зайняв н.п. втратив багато ББМ, форсував річку Сухі Яли на вигині і загрожує виходу до траси Донецьк-Запоріжжя. Метою наступу було прикрити від зриву перекидання двох дивізій 8 армії (20 і 150 мсд) на торецький напрямок, які раніше діяли на північному фасі новопавлівського напрямку.

У зв’язку з цим необхідно очікувати перехід росіян до активних дій за Торецьком і наступ у напрямку Костянтинівки.

Відповідно до зведень Генштабу, найгарячіше було на Покровському напрямку — там українські бійці зупинили 71 штурм.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили 5 атак біля Вовчанська та Тихого. На Куп’янському — 39 атак окупантів.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, на Краматорському — 29 біля Часового Яру та в районі Предтечиного, Ступочок, Білої Гори.

На Торецькому напрямку українські бійці відбили 19 атак, на Сіверському — 10, на Новопавлівському — 25, на Оріхівсьому — 2.

На Курщині відбулося 15 боєзіткнень. РФ завдала 33 авіаційних ударів та 332 артилерійських обстріли.

За добу РФ втратила 1 730 військових убитими і пораненими, а ще — пʼять танків, 84 бойові броньовані машини, 11 артсистем.

Джерело: Ракурс


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