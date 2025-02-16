Дональд Трамп, фото: FreeMalaysiaToday.com

https://racurs.ua/ua/n204111-administraciya-trampa-hoche-domogtysya-prypynennya-viyny-v-ukrayini-do-velykodnya-bloomberg.html

Ракурс

Адміністрація нового президента США Дональда Трампа заявила європейським чиновникам, що хоче домогтися припинення вогню в Україні до Великодня.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Деякі чиновники заявили, що темп переговорів, які починаються цього тижня в Саудівській Аравії за участю вищих посадових осіб США і росії, є амбітним і потенційно нереалістичним, — зазначає агентство.

Один зі співрозмовників агентства заявив, що набагато ймовірнішим виглядає отримання рішення до кінця цього року.

Минулого тижня Трамп розпочав свою мирну ініціативу із дзвінка до російського диктатора володимира путіна. Зазначається, що у Європі були шоковані, коли міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що вони будуть відповідати за гарантії безпеки і миротворчі війська, котрі будуть необхідні для забезпечення безпеки України після укладення угоди.

Наразі, за інформацією агентства, європейські чиновники працюють над новим великим пакетом для збільшення витрат на оборону та підтримки Києва. Плани цих витрат не будуть оголошені до виборів у Німеччині 23 лютого.

Джерело: Bloomberg