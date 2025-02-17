"Верифікований Гітлер" у мережі Маска - як це сталося

https://racurs.ua/ua/n204129-veryfikovanyy-gitler-u-mereji-maska-yak-ce-stalosya.html

Ракурс

У п’ятницю, 14 лютого, на платформі Х несподівано з’явився верифікований акаунт «Адольфа Гітлера». Зображення профілю містило історичну фотографію нацистського фюрера, а в описі було зазначено «Зробимо Німеччину знову великою» (це посилання на рух Make America Great Again Дональда Трампа).

Окрім обіцянок «нової величі» ФРН, невідомий «блогер» у дописах також виступав за децентралізацію та криптовалюту, а ще назвав власника соцмережі Ілона Маска своїм амбасадором.

За кілька годин адміністратор каналу змінив підпис на президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, а опис — на «Я захищаю демократію, свободу та права людини». Особливо користувачів спантеличила «синя пташка», яка свідчила про перевірку акаунту платформою Х.

Утім, кожен, хто переглядав історію дописів, бачив, що вони були написані англійською та хінді та стосувалися іригаційних систем в Індії. Як виявилося, зламаний акаунт раніше належав водному управлінню індійського штату Біхар, повідомляє t-online. Користувачі повідомили про злам адміністрації Х, утім канал спершу не заблокували.

Зауважимо, сам Ілон Маск у розмові зі співлідером «Альтернативи для Німеччини» Алісою Вайдель на тій самій платформі Х погодився з її твердженням, що Адольф Гітлер був комуністом. Те, що фюрер арештовував комуністів і відправляв їх до в’язниць чи концтаборів, обох співрозмовників не хвилювало.