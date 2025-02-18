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У Покровську закрили останнє відділення "Нової Пошти"
У Покровську закрили останнє відділення «Нової Пошти»https://racurs.ua/ua/n204163-u-pokrovsku-zakryly-ostannie-viddilennya-novoyi-poshty.htmlРакурс
У Покровську 18 лютого закрили останнє відділення «Нової Пошти» — № 3.
Про це розповів на своїй стоірнці у Фейсбук співвласник компанії Володимир Поперешнюк.
За останні два місяці воно перетворилося із поштового відділення на пункт незламності, а наші працівники там — стали опорою для людей, що лишалися у місті, вважає Поперешнюк.
Працівники закритого сьогодні відділення працювали у місті, де більше немає супермаркетів, судів, шкіл, води, газу й світла, але дотепер залишалося кілька дрібних продуктових магазинів і «Нова Пошта». Тут видавали й приймали посилки, люди тут могли зігрітися, підʼєднатися до інтернету, зарядити телефони й зняти готівку.
До 2022 року у Покровську працювало десять відділень НП. У грудні 2024 року ще залишалося два, де працювали 13 працівників. У січні закрили одне з них, людей евакуювали в безпечніші міста і вже влаштували на іншу роботу в нашій компанії.
До останнього у Покровську працювало третє відділення і троє його працівників.
Станіслав — керівник відділення. Взяв на себе хоробрість очолити відділення після того, як його попереднє відділення розбомбили. Лишається у місті з молодшим братом і мамою, що з церковною громадою досі випікає хліб для людей.
20-ти річний Сашко, раніше працював на шахті, але покинув її і перейшов на Нову Пошту. Позичив у друга велосипед, аби встигати доїхати з роботи до комендантської години, що починається у місті о 15:00.
Третій — Вадим, що працює у нас з минулої осені — не покидає місто, бо доглядає за матір’ю з інвалідністю. Каже, люди їх тут називають янголами-охоронцями, — написав співласник НП у своєму Фейсбук.
Ці хлопці приймали й видавали по 80−90 посилок у день — їжа, ліки, генератори, речі від тих, хто покидає місто. Щодня тут було близько сотні людей. Двоє водіїв-новопоштівців, Михайло і Юрій, возили ці посилки.
Команда працювала за стіною з бетонних блоків, із забитими вікнами, на генераторах.
Ми планували закрити відділення ще у грудні, але наші працівники благали нас не робити цього, адже для покровчан ми залишалися останнім звʼязком з цивілізацією. Тому до останнього відтягували момент закриття, а наші працівники були готові працювати й далі. Але безпекові умови більше не дозволяють нам це робити. Дякую колегам за відданість. І хоробрість. Ми остання компанія, яка лишалася у Покровську.