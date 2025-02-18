В Покровске закрыли последнее отделение "Новой Почты"

https://racurs.ua/n204163-v-pokrovske-zakryli-poslednee-otdelenie-novoy-pochty.html

Ракурс

У Покровську 18 лютого закрили останнє відділення «Нової Пошти» — № 3.

Про це розповів на своїй стоірнці у Фейсбук співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

За останні два місяці воно перетворилося із поштового відділення на пункт незламності, а наші працівники там — стали опорою для людей, що лишалися у місті, вважає Поперешнюк.

Працівники закритого сьогодні відділення працювали у місті, де більше немає супермаркетів, судів, шкіл, води, газу й світла, але дотепер залишалося кілька дрібних продуктових магазинів і «Нова Пошта». Тут видавали й приймали посилки, люди тут могли зігрітися, підʼєднатися до інтернету, зарядити телефони й зняти готівку.

До 2022 року у Покровську працювало десять відділень НП. У грудні 2024 року ще залишалося два, де працювали 13 працівників. У січні закрили одне з них, людей евакуювали в безпечніші міста і вже влаштували на іншу роботу в нашій компанії.

До останнього у Покровську працювало третє відділення і троє його працівників.

Станіслав — керівник відділення. Взяв на себе хоробрість очолити відділення після того, як його попереднє відділення розбомбили. Лишається у місті з молодшим братом і мамою, що з церковною громадою досі випікає хліб для людей. 20-ти річний Сашко, раніше працював на шахті, але покинув її і перейшов на Нову Пошту. Позичив у друга велосипед, аби встигати доїхати з роботи до комендантської години, що починається у місті о 15:00. Третій — Вадим, що працює у нас з минулої осені — не покидає місто, бо доглядає за матір’ю з інвалідністю. Каже, люди їх тут називають янголами-охоронцями, — написав співласник НП у своєму Фейсбук.

Ці хлопці приймали й видавали по 80−90 посилок у день — їжа, ліки, генератори, речі від тих, хто покидає місто. Щодня тут було близько сотні людей. Двоє водіїв-новопоштівців, Михайло і Юрій, возили ці посилки.

Команда працювала за стіною з бетонних блоків, із забитими вікнами, на генераторах.