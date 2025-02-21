Денис Шмигаль, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n204229-uryad-vydilyaie-sche-7-9-mlrd-grn-na-bezpilotnyky-shmygal.html

Ракурс

Виробництво безпілотників у січні 2025 року збільшилося в 10 разів порівняно з січнем 2024 року.

Про це сьогодні, 22 лютого, під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів — у п’ять разів, протитанкової зброї — у два рази, боєприпасів — у 2,5 рази, — наголосив він.

За словами Шмигаля, зараз Україна сама виробляє близько третини від необхідної зброї:

Завдання, яке ставить уряд перед собою, — це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби. Щоб реалізувати цю мету, ми цьогоріч виділили рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї.

Шмигаль зазначив, що уряд сьогодні ухвалює рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів.