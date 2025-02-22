ЄС замість США: Євросоюз готує пакет підтримки України на 20 млрд євро

ЄС готує пакет додаткової військової підтримки для України на приблизно 20 млрд євро.

Ініціатива буде спрямована на доставку артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, ударних ракет високої точності, безпілотників та іншої зброї. Підписати документ мають наступного тижня, пише Bloomberg.

За словами джерел агентства, знайомих з планами, які говорили на умовах анонімності, ЄС прагне отримати принципову згоду на цю ініціативу вже на наступному тижні під час зустрічі міністрів закордонних справ. Після цього лідери країн-членів ЄС мають затвердити фінансові деталі та підписати угоду