Зеленський може підписати зі США угоду про видобуток копалин найближчим часом

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Президент Володимир Зеленський може підписати угоду про видобуток корисних копалин із США вже сьогодні, 22 лютого.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, що знайомі із переговорами.

Інший співрозмовник видання, близький до уряду України, повідомив, що «велику роль» в узгодженні умов угоди зіграв спецпредставник США Кіт Келлог. Зазначається, що нібито він налагодив довірчі стосунки із Зеленським та іншими чиновниками під час свого триденного візиту до Києва.

За інформацією співрозмовників, більша частина угоди стосується передачі прав на видобуток стратегічно важливих корисних копалин. Втім деякі українські чиновники побоюються, що угода може бути надто вигідною для США та не враховувати інтереси України в повному обсязі.

Початкову версію угоди, яку до Києва привіз міністр фінансів США, Україна відхилила і направила на допрацювання. Через це президент США Трамп гостро розкритикував Зеленського та Київ. Він наголошував, що угоду вкрай важливо підписати.

Крім того, повідомляється, що американські високопосадовці розглядають можливість відключення Starlink для українських військових, якщо Зеленський не підпише угоду.

Варто вказати, що в цей же день, 22 лютого 1819 року було підписано іспано-американський договір Адамса про передавання Флориди від Іспанії до США за 5 мільйонів доларів.

Відважний лідер воюючої країни — так спецпосланець Трампа в Україні Кіт Келлог прокоментував зустріч із Володимиром Зеленським у Києві.

Довгий і насичений день із вищим керівництвом України. Широкі й позитивні дискусії з бойовим і відважним лідером воюючої країни та його талановитою командою з національної безпеки, — написав Келлог у твіттері, репостнувши повідомлення Зеленського.

Зустріч Зеленського та Кіта Келлога відбулася у четвер. За її підсумками український президент зазначив, що вони обговорили «дієві гарантії безпеки».