Результати голосування в ООН, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n204316-ssha-ta-rf-v-oon-progolosuvaly-proty-ukrayinskogo-variantu-rezoluciyi-schodo-viyny.html

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Генасамблея ООН сьогодні, 24 лютого, проголосувала за обидві резолюції щодо війни рф проти України.

Про це повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що Генасамблея розглядала два проекти резолюції:

колективний за участі понад 50 країн під назвою «Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні», у якому росію називають країною-агресором і вимагають вивести збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. За нього проголосували 93 країни, проти були 18, серед них США та рф;

американський під назвою «Шлях до миру», який закликає до «швидкого припинення конфлікту» й подальшого «досягнення тривалого миру між Україною та росією». Американський варіант не містить жодної згадки про агресію з боку рф. За цю резолюцію також проголосували 93 країни. росія щодо неї проголосувала проти, оскільки їхню правку про «припинення українського конфлікту» шляхом усунення «його першопричин» не врахували.

Раніше сьогодні стало відомо, що США розіслали країнам-членам ООН лист із проханням проголосувати за американський варіант резолюції щодо війни рф в Україні і проголосувати проти «будь-якого іншого варіанту чи поправок».

Джерело: «Суспільне»