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Ракурс
Результати голосування в ООН, фото: «Суспільне»

США та рф в ООН проголосували проти українського варіанту резолюції щодо війни

24 лют 2025, 19:35
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Генасамблея ООН сьогодні, 24 лютого, проголосувала за обидві резолюції щодо війни рф проти України.

Про це повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що Генасамблея розглядала два проекти резолюції:

  • колективний за участі понад 50 країн під назвою «Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні», у якому росію називають країною-агресором і вимагають вивести збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. За нього проголосували 93 країни, проти були 18, серед них США та рф;

Результати голосування в ООН, фото: «Суспільне»

  • американський під назвою «Шлях до миру», який закликає до «швидкого припинення конфлікту» й подальшого «досягнення тривалого миру між Україною та росією». Американський варіант не містить жодної згадки про агресію з боку рф. За цю резолюцію також проголосували 93 країни. росія щодо неї проголосувала проти, оскільки їхню правку про «припинення українського конфлікту» шляхом усунення «його першопричин» не врахували.

Результати голосування в ООН, фото: «Суспільне»

Раніше сьогодні стало відомо, що США розіслали країнам-членам ООН лист із проханням проголосувати за американський варіант резолюції щодо війни рф в Україні і проголосувати проти «будь-якого іншого варіанту чи поправок».

Джерело: «Суспільне»


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