Радбез ООН схвалив американську резолюцію по Україні. Фото:

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Рада безпеки ООН схвалила запропоновану США резолюцію щодо України.

У цьому документі росія не називається агресором. Російську поправку про «припинення українського конфлікту» шляхом усунення «його першопричин» не врахували. Резолюцію підтримали 10 країн, а п’ять — утримались. Про це йшлося у трансляції засідання в Організації Об'єднаних Націй.

Зокрема, підтримали резолюцію Китай та російська федерація. Проти запропонованого американцями документу не виступив ніхто. Утрималися Велика Британія, Франція, Греція, Словенія та Данія.

Резолюція «Шлях до миру» складається лише з кількох рядків і містить заклик до «припинення конфлікту» та «встановлення стійкого миру» між Києвом та Москвою.

У цьому документ і немає згадки про росію країну-агресора, а сам факт вторгнення рф в Україну не згадується. Також у резолюції не міститься заклику до виводу російських військ з окупованої території та відновлення територіальної цілісності України.

Москва хотіла, щоб у резолюції не було прямої згадки про агресію й пропонувала вжити терміни «конфлікт навколо України» та «конфлікт в Україні», однак під час голосування ці зміни не набрали підтримки.

Нагадаємо, 24 лютого Генеральна асамблея ООН проголосувала за обидві резолюції щодо війни рф проти України. Зокрема, американська резолюція під назвою «Шлях до миру», закликає до «швидкого припинення конфлікту» й подальшого «досягнення тривалого миру між Україною та росією».