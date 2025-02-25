Франція може перекинути ядерні винищувачі до Німеччини. Фото:

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Франція готова запропонувати Європі ядерний щит.

Уряд Франції готовий застосувати своє ядерне стримування для захисту Європи. Париж може перекинути до Німеччини свої винищувачі з ядерною зброєю. Це може статися, якщо Сполучені Штати Америки виведуть свої війська з континенту. Про це повідомило видання The Telegraph із посиланням на джерела.

Один з французьких чиновників заявив, що розгортання винищувачів у Німеччині стане сигналом для російського диктатора володимира путіна. Також такі події тиснутимуть на Велику Британію й змусить Лондон вдатися до таких самих дій.

Розміщення кількох французьких ядерних винищувачів у Німеччині не повинно викликати труднощів і стане потужним сигналом, — сказало джерело.

Зазначається, що зараз Сполучені Штати гарантують безпеку Європи за допомогою арсеналу приблизно зі 100 ядерних ракет, багато з яких розміщені на американській військовій базі в Німеччині.

The Telegraph пише, що арсенал Франції, ймовірно, складає близько 300 одиниць ядерної зброї, які можна запускати як з моря, так і з повітря. А ядерний потенціал стримування Trident Великої Британії складається з чотирьох підводних човнів класу Vanguard, кожен з яких може нести до 16 боєголовок.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Велика Британія може направити до України винищувачі Typhoon. Британці можуть створити місію так званої повітряної поліції — аналогічну програмі НАТО, яка з 2004 року забезпечує захист повітряного простору країн Балтії.

Джерело: The Telegraph