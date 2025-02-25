У Полтаві демонтували пам’ятник російському імператору Петру І

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У Полтаві 25 лютого демонтували пам’ятник російському імператору Петру І.

Таке рішення ухвалили відповідно до чинного законодавства та політики деколонізації, яку проводить Міністерство культури та інформаційної політики України.

Пам’ятник прибрали з публічного простору з дотриманням усіх необхідних процедур, повідомила секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова.

Цей же документ передбачає демонтаж також пам’ятника на місці відпочинку Петра I та таблички з пам’ятника коменданту Полтавської фортеці Олексію Келіну та її захисникам.