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У Полтаві демонтували пам’ятник російському імператору Петру І
У Полтаві демонтували пам’ятник російському імператору Петру І (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204340-u-poltavi-demontuvaly-pam-yatnyk-rosiyskomu-imperatoru-petru-i-foto.htmlРакурс
У Полтаві 25 лютого демонтували пам’ятник російському імператору Петру І.
Таке рішення ухвалили відповідно до чинного законодавства та політики деколонізації, яку проводить Міністерство культури та інформаційної політики України.
Пам’ятник прибрали з публічного простору з дотриманням усіх необхідних процедур, повідомила секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова.
Цей же документ передбачає демонтаж також пам’ятника на місці відпочинку Петра I та таблички з пам’ятника коменданту Полтавської фортеці Олексію Келіну та її захисникам.