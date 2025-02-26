Країни-партнери виділять Україні 700 млн євро. Фото:

https://racurs.ua/ua/n204371-ukrayina-otrymaie-700-mln-ievro-na-obladnannya-dlya-rozminuvannya-minoborony.html

Ракурс

Країни-партнери виділять Україні 700 млн євро на закупівлю обладнання для розмінування.

Ці кошти нададуть до 2034 року. Фінансування закупівлі обладнання для розмінування України обговорили на 11-му засіданні Коаліції з розмінування у Вільнюсі під головуванням Литви та Ісландії. У ньому взяли участь 40 посадовців із 15 країн. Про це 26 лютого повідомило Міністерство оборони України.

Керівник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Руслан Берегуля на засіданні розповів, що за останній квартал 2024 року було закуплено матеріально-технічних засобів на 16,1 млн євро.

У бюджеті на 2025 рік на закупівлю обладнання для розмінування України передбачено 130 млн євро. А станом на зараз Центральне агентство з управління проектами (СРМА, Республіка Литва) уже акумульовано 51 млн євро.

Нагадаємо, у Державній службі з надзвичайних ситуацій показали, як сапери використовують хорватську машину механізованого розмінування МV-4 у Харківській області.