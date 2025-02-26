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Ракурс
Окупанти скинули авіабомби на Гуляйполе. Фото: Іван Федоров

Окупанти скинули авіабомби на Гуляйполе — під завалами шукають людей

26 лют 2025, 20:58
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Армія російської федерації завдала ударів по Гуляйполю Запорізької області.

У середу, 26 лютого, окупанти вдарили по прифронтовому місту щонайменше трьома авіаційними бомбами. Зруйновані будівлі. Попередньо, під завалами можуть перебувати люди. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

На місці влучань фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять аварійно-рятувальні роботи.

Окупанти скинули авіабомби на Гуляйполе. Фото: Іван Федоров

Нагадаємо, 26 лютого російська авіація скинула щонайменше шість авіабомб «ФАБ-250» на Костянтинівку та околиці міста. Внаслідок удару загинули п’ять людей, а 11 дістали поранення.

Вороже бомбардування призвело до пошкодження щонайменше 10 багатоповерхівок, 12 торгових павільйонів, трьох підприємств, чотирьох автомобілів, автобуса й двох ліній електропередач.

Джерело: Ракурс


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