Мінкульт призупиняє видачу листів сприяння для виїзду митців і медійників за кордон

https://racurs.ua/ua/n204384-minkult-pryzupynyaie-vydachu-lystiv-spryyannya-dlya-vyyizdu-mytciv-i-mediynykiv-za-kordon.html

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Міністерство культури т інформаційної політики України призупиняє з 3 березня видачу листів сприяння для виїзду військовозобов’язаних митців і медійників за кордон.

У міністерстві зазначили, що ще наприкінці 2022 року ініціювали зміни, які б «мінімізували використання цілей культурної дипломатії» для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану, але це питання досі залишається неврегульованим.

Причиною призупинення стала велика кількість випадків неповернення в Україну у визначений термін.

Це рішення триватиме з 3 березня 2025 року до моменту нормативно-правового врегулювання.

26 лютого стало відомо, що заступник генерального директора «Карпат» із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш не повернувся в Україну після навчально-тренувальних зборів команди в Туреччині.

Про це львівський клуб повідомив у відповідь на запит «Трибуни».

Повідомляємо, що делегація футбольного клубу «Карпати» перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині в період із 18 січня до 14 лютого 2025 року. Усі працівники футбольного клубу «Карпати» (тренери, футболісти та персонал) повернулися на територію України, за винятком заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Олега Авдиша, — відповіли в клубі в листі, підписаному генеральним директором «Карпат» Андрієм Русолом.

Зазначимо, що 25-річний Авдиш вступив на посаду заступника генерального директора львівського клубу в жовтні 2024 року. До роботи в «Карпатах» він займався спортивним консалтингом.