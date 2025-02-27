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Ракурс
Фото: The New York Times

Білий дім почне самостійно відбирати медіа до президентського пулу

27 лют 2025, 11:50
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Білий дім самостійно обиратиме журналістів, які висвітлюють діяльність Трампа. Це порушує багаторічну традицію.

Преспул — це група репортерів, які на ротаційній основі інформують громадськість про повсякденну діяльність президента.

Багато років журналістів до преспулу визначала Асоціація кореспондентів Білого дому. Найчастіше пул складається з представників CNN, Reuters, The Associated Press, ABC News, Fox News і The New York Times.

Тепер же адміністрація Трампа хоче самостійно складати перелік медіа, які будуть у пулі. У Білому домі пояснюють це бажанням залучити «нові медіа» — сайти, стримінги й подкасти. Водночас Асоціація кореспондентів Білого дому вважає, що Білий дім «підриває незалежність вільної преси в Сполучених Штатах».

Джерело: Ракурс


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