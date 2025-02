Білий дім почне самостійно відбирати медіа до президентського пулу

Фото: The New York Times

Білий дім самостійно обиратиме журналістів, які висвітлюють діяльність Трампа. Це порушує багаторічну традицію.

Преспул — це група репортерів, які на ротаційній основі інформують громадськість про повсякденну діяльність президента.

Багато років журналістів до преспулу визначала Асоціація кореспондентів Білого дому. Найчастіше пул складається з представників CNN, Reuters, The Associated Press, ABC News, Fox News і The New York Times.

Тепер же адміністрація Трампа хоче самостійно складати перелік медіа, які будуть у пулі. У Білому домі пояснюють це бажанням залучити «нові медіа» — сайти, стримінги й подкасти. Водночас Асоціація кореспондентів Білого дому вважає, що Білий дім «підриває незалежність вільної преси в Сполучених Штатах».