За рік з України втекли 500 чоловіків, які перетнули кордон з листами Мінкультури

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У 2024 році понад 500 чоловіків, які виїхали за кордон за допомогою листів сприяння від Міністерства культури і стратегічних комунікацій, не повернулися в Україну.

Про це написав на своїй стоірнці у Фейсбук радник міністра культури з питань стратегічних комунікацій та міжнародного співробітництва Дмитро Золотухін. Він прокоментував рішення Мінкультури призупинити видачу листів сприяння для виїзду митців і медійників за кордон, про яке повідомили уранці 27 лютого.

За словами Золотухіна, по кожній втечі поліція відкрила кримінальні провадження за статтею 332−3 ККУ (незаконне перетинання державного кордону України в особливий період).

При цьому посадові особи МКСК автоматично стали фігурантами у цим кримінальних справам, оскільки в рамках розслідування розглядають також питання організації незаконного перетину кордону.

Люди, які ставлять свої підписи під цими листами-пропозиціями, автоматично стають підозрюваними в той момент, коли людина відмовляється повертатися в Україну, — написав Золотухін.

Міністерство не надає дозволів на перетин кордону, бо не має таких повноважень, а лише надсилає листи-пропозиції до Державної прикордонної служби, яка і приймає рішення про доцільність перетину.

При цьому, приймається воно виключно за умов наявності довгого пакету супроводжуючих документів від чоловіка призовного віку. Якщо всіх документів немає, то дозвіл ДПСУ надати не можуть, а отже і МКСК листа направляти не будуть, бо такий протокол, — пояснив Золотухін.

Він підкреслив, що листи-пропозиції існують поза правовим полем, бо немає жодного документу, який би регламентував право МКСК чи будь-якого іншого відомства звертатися до ДПСУ з проханням дозволити особі перетин кордону під час воєнного стану.

Будь-які спроби вдосконалити регулювання цього питання на рівні Кабміну наштовхуються на стіну відмов у зв’язку з тим, що у сил оборони не існує виміру «культурної дипломатії», чи будь-якого іншого — а існує виключно вимір «мобілізаційного ресурсу», який скорочується через ось такі виїзди за кордон. Кілька пропозицій, які висувалися — не були підтримані, — написав радник міністра.

Він також додав, що нардепи відмовилися приймати закон, який би ввів кримінальну відповідальність за неповернення громадянина України призивного віку з-за кордону.

Тобто, громадяни України, які виїхали законно (за документами і листами) і не повернулися, фактично залишаються безкарними. Натомість уся відповідальність за них (в тому числі, кримінальна) лежить на державних службовцях (в тому числі, жінках з маленькими дітьми, які не слухають дез-метал і ні в чому не винні), — підсумував Золотухін.

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