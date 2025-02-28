Кордон без "Шляху": ДПСУ вказала, хто може возити гуманітарні та медичні вантажі

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Державна прикордонна служба надала розʼяснення щодо перетинання кордону чоловіками, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі.

Уряд вніс зміни в Правила перетинання державного кордону, які визначені Постановою КМУ від 27.01.1995 № 57, для окремих категорій громадян України. Відповідні зміни схвалені Постановою КМУ від 25.02.2025 № 213.

Зокрема, це стосується громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які прямують для перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги.

Відповідно до змін, відтепер виїзд цієї категорії громадян відбуватиметься не за реєстрацією в системі «Шлях», адже Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не вноситимуть інформацію про них до системи та не виноситимуть рішення про виїзд за межі України.

Наразі пропуск чоловіків віком від 18 до 60 років, які прямують для перевезення гуманітарних та медичних вантажів можливий, при наявності відповідних документів, що дають право на перетин кордону під час воєнного стану, дозволено таким категоріям:

заброньовані на період мобілізації;

визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я;

багатодітні батьки;

чоловіки, які мають дитину віком до 18 років та дружину, яка проходить військову службу;

які самостійно виховують дитину;

особи з інвалідністю;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

інші особи, які підпадають під зазначені вище пункти.

Державна прикордонна служба України просить громадян звернути увагу на ці зміни, детально з ними ознайомитися і враховувати при плануванні перетинання кордону.