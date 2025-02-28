З 1 березня уряд підвищить пенсії

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З 1 березня відбудеться індексація пенсій для понад 10 млн українців — пенсії підвищаться на 11,5%

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн, — зауважила Оксана Жолнович.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тис. працюючих пенсіонерів.

У якому стані зараз пенсійна система?

У Центрі економічної стратегії провели подію про майбутнє солідарної пенсійної системи.

Про основні проблеми системи розповіла провідна наукова співробітниця ІЕД Олександра Бетлій.

За оцінкою Стратегії демографічного розвитку, в Україні проживає 31 млн осіб. Співвідношення працездатних до пенсіонерів скорочується, і вже зараз фактично один платник ЄСВ отримує одного пенсіонера.

Поточна система дуже складна. Вона складається з 10 різних підсистем обрахунку пенсій, 55 типів доплат та близько 100 надбавок. Люди з однаковим страховим стажем можуть отримувати різні пенсії залежно від року виходу на пенсію. Наприклад, пенсіонер 2015 року отримає 5 тис. грн, а 2021 року — 9 тис. грн.

Крім цього, є проблема спецвиплат для окремих груп. Судді отримують понад 100 тис. грн, або «пенсійні мігранти» 一 люди перед виходом на пенсію переїжджають в радіоактивні забруднені зони 一 наприклад, Боярку, 一 і відсуджують пенсію як чорнобильці 10−20 тис. грн. При тому, що в ліквідаторів ЧАЕС, у яких немає інвалідності 一 доплата 178 грн. Також колишні силовики мають високі пенсії, тоді як військові, які зараз захищають Україну, не мають таких самих пільг через різницю в законах.