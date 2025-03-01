Міністр закордонних справ ФРН вимагає негайного створення європейського фонду озброєнь

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила з промовою щодо вчорашніх подій у Білому домі на підтримку України.

Вона закликає до негайного створення європейського фонду озброєнь, який фінансуватиме та очолюватиме Німеччина, та до збільшення поточної допомоги Україні.

Крім того, очільниця МЗС Німеччини Бербок закликала Бундестаг «негайно» розблокувати 3 млрд євро для України.

Наш жах сильніший, ніж раніше. Почалася нова ера безжалісності та беззаконня. Скандал у Білому домі дав зрозуміти, що «заснований на правилах міжнародний порядок і сила закону мають як ніколи захищатися від могутності найсильнішого. Хто жорстокий агресор, а хто мужній захисник у цій війні проти України, хто злочинець, а хто жертва — це зовсім не підлягає сумніву. Ніхто не повинен помилятися щодо ворога, він сидить лише у Кремлі, додала вона, — зазначила вона.

За її словами, наступного четверга, 6 березня, на саміті ЄС треба скласти «комплексний європейський фінансовий пакет» підтримки України.

Віце-канцлер Німеччини Роберт Габек також запропонував переглянути надання 3 млрд євро Україні на зброю.