Датчики з вимірювання якості повітря у Києві можуть збоїти, фото: КМВА

https://racurs.ua/ua/n204468-u-kyievi-mojut-zboyity-datchyky-zabrudnennya-povitrya-kmva.html

Ракурс

У Києві станом на ранок 2 березня рівень забрудненості повітря низький, радіаційний фон — у нормі, перевищень забруднювальних речовин не зафіксовано.

Проте подекуди спостерігається туман, відносна вологість повітря становить 96%, через що можуть збоїти датчики забруднення повітря. Про це повідомляється у Telegram-каналі КМВА.

За таких умов деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря можуть реагувати на туман, як на пил. Це може призводити до інтерпретування туману як забруднення та впливати на завищені показники, — наголошують у КМВА.

За даними Укргідрометцентру, до кінця доби у столиці утримається туман, видимість становитиме 200−500 м.

Водіям під час керування транспортним засобом у тумані рекомендують дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.