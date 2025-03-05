У мережі поширюють фейкові повідомлення про нібито нові ініціативи Верховної Ради

https://racurs.ua/ua/n204560-rada-ne-planuie-stavyty-14-richnyh-ditey-na-viyskovyy-oblik-cpd.html

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В українському інфопросторі поширюється інформація про нібито плани Верховної Ради внести зміни в законодавство, які зобов’яжуть ставити на військовий облік хлопчиків з 14 років. Стверджується, що відповідний законопроект нібито вже готовий на 70%.

Проте наразі у Верховній Раді відсутній навіть законопроект з подібними ініціативами. Про це сьогодні, 5 березня, наголошує на своїй Фейсбук-сторінці Центрі протидії дезінформації РНБО України.

У ЦПД наголошують, що навіть у разі подання відповідної законодавчої ініціативи кимось із нардепів, законопроект ще має пройти необхідні процедури, бути схваленим парламентською більшістю та підписаним президентом.

Рішення щодо постановки на військовий облік дітей 14 років наразі не передбачається і не планується, — додають у ЦПД.

Водночас політсила «Європейська солідарність» на своїй Фейсбук-сторінці заявила, що у мережі поширюється фейкове «інтервʼю» її нардепа Максима Саврасова щодо військового обліку з 14 років.

Нардеп від «ЄС» Максим Саврасов не давав інтервʼю про законопроект щодо постановки на військовий облік дітей з 14 років! Це фейк, — наголошують у політсилі.

У «Євросолідарності» зауважили, що Саврасов не працює над мобілізаційними законопроектами і не є членом відповідного комітету Ради.

Нардеп зі «Слуги народу» Олександр Федієнко у своєму Telegram-каналі повідомив, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, до якого він входить, не розглядає такий законопроект.