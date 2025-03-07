Трамп не хоче надавати Україні гарантії безпеки до закінчення війни

Трамп не хоче надавати Україні гарантії безпеки до закінчення війниhttps://racurs.ua/ua/n204610-tramp-ne-hoche-nadavaty-ukrayini-garantiyi-bezpeky-do-zakinchennya-viyny.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп не хоче надавати Україні гарантії безпеки до закінчення бойових дій.
Про це він заявив під час свого виступу в Овальному кабінеті сьогодні, 7 березня, повідомляє SkyNews.
За словами Трампа, його пріоритети відрізняються від європейських.
Перш ніж я навіть подумаю про це (гарантії безпеки — ред.), я хочу врегулювати війну, закінчити її, — зазначив він.
Що стосується питання про безпеку пізніше, то це найлегша частина. Найважче — це врегулювати це питання, — додав він.
Відповідаючи на запитання, чи користується росія у своїх нещодавніх атаках паузою США у наданні допомоги та розвідувальних даних Україні, Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін «робить те, що зробив би будь-хто інший»:
Я думаю, що він хоче, щоб це припинилося і було врегульовано, і я думаю, що він б'є по них сильніше, ніж раніше, і я думаю, що, можливо, будь-хто на його місці робив би це прямо зараз.
Джерело: SkyNews