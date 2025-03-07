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Дональд Трамп не хоче надавати Україні гарантії безпеки до закінчення бойових дій

Трамп не хоче надавати Україні гарантії безпеки до закінчення війни

7 бер 2025, 20:43
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Президент США Дональд Трамп не хоче надавати Україні гарантії безпеки до закінчення бойових дій.

Про це він заявив під час свого виступу в Овальному кабінеті сьогодні, 7 березня, повідомляє SkyNews.

За словами Трампа, його пріоритети відрізняються від європейських.

Перш ніж я навіть подумаю про це (гарантії безпеки — ред.), я хочу врегулювати війну, закінчити її, — зазначив він.

Що стосується питання про безпеку пізніше, то це найлегша частина. Найважче — це врегулювати це питання, — додав він.

Відповідаючи на запитання, чи користується росія у своїх нещодавніх атаках паузою США у наданні допомоги та розвідувальних даних Україні, Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін «робить те, що зробив би будь-хто інший»:

Я думаю, що він хоче, щоб це припинилося і було врегульовано, і я думаю, що він б'є по них сильніше, ніж раніше, і я думаю, що, можливо, будь-хто на його місці робив би це прямо зараз.

Джерело: SkyNews


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